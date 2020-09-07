РИАМО - 7 сен. На новом пути Ярославского направления МЖД Мытищи-Пушкино интервал между электропоездами составит две минуты, сообщил журналистам начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

«Сегодня этот участок самый интенсивный в Европе. Мы выходим на интервал попутного следования порядка двух минут. То есть каждые две минуты будет приходить электропоезд», - сказал Глазков.

Он добавил, что строители провели большую работу по реконструкции платформ и пассажирской инфраструктуры.

«Были полностью реконструированы части остановочных пунктов, платформ, четыре новых моста через реки Яузу, Клязьму <…>, шесть новых путепроводов, обновлена пассажирская инфраструктура», - добавил начальник МЖД.

Кроме того, была проведена реконструкция станций Москва-Пассажирская-Ярославская, Лосиноостровская, Мытищи, Пушкино.