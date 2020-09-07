РИАМО - 7 сен. На Ярославском направлении Московской железной дороги открыли дополнительные пути от Москвы до Мытищ и от Мытищ до Пушкина, которые позволят увеличить количество электропоездов в утреннее и вечернее время, сообщил журналистам начальник МЖД Михаил Глазков.
Он отметил, что это абсолютный рекорд. Утром с 7 до 9 часов будет прибывать 50 пар пригородных поездов, и вечером - с 18 до 20 часов - будет отправляться также 50 пар с Ярославского вокзала. Кроме этого, на участке от Мытищ до Пушкина количество поездов увеличивается на 12 пар. Всего 132 пары электропоездов будут курсировать на данном участке.
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