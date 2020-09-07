РИАМО - 7 сен. На Ярославском направлении Московской железной дороги открыли дополнительные пути от Москвы до Мытищ и от Мытищ до Пушкина, которые позволят увеличить количество электропоездов в утреннее и вечернее время, сообщил журналистам начальник МЖД Михаил Глазков.

«Ко Дню города мы делаем подарок для жителей и гостей нашей столицы. Сегодня мы запускаем движение по пятому пути на участке от Москвы-Ярославской до Мытищ и по четвертому пути от Мытищ до Пушкина. Это дает возможность увеличить и до того интенсивный график движения с 251 пары поездов до 278 пар пригородных поездов в сутки», - сказал Глазков.

Он отметил, что это абсолютный рекорд. Утром с 7 до 9 часов будет прибывать 50 пар пригородных поездов, и вечером - с 18 до 20 часов - будет отправляться также 50 пар с Ярославского вокзала. Кроме этого, на участке от Мытищ до Пушкина количество поездов увеличивается на 12 пар. Всего 132 пары электропоездов будут курсировать на данном участке.