РИАМО - 7 сен. В Подмосковье и столице по 9 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, кроме того, в Московской области действует предупреждение из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра в Москве будет действовать с 16 часов седьмого сентября до 16 часов девятого сентября. В Подмосковье – до шести часов девятого сентября.

Также в Подмосковье действует предупреждение из-за высокой пожарной опасности в Шатуре и Кашире до 22:00 7 сентября.

Днем в понедельник в Москве будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Местами будут порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на восьмое сентября будет облачно, также возможен дождь. Скорость юго-западного ветра может достичь 11 метров в секунду.

Днем 8 сентября местами пройдет сильный дождь. Будет облачно, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Почти те же условия сохранятся ночью.

Дождливая и облачная погода также ожидается 9 сентября.