РИАМО - 7 сен. Из ТЦ «Акварель» на 33-м километре Ярославского шоссе в Пушкинском городском округе эвакуировали 500 человек из-за информации об угрозе взрыва, информация оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о минировании поступила в 19:25 6 сентября. После проверки помещений кинологами к 21:30 информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Сообщение оказалось ложным.

«Эвакуировано 500 человек, из них 70 детей», - говорится в сообщении.

Всего в операции задействовали 22 человека и восемь единиц техники.