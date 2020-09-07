РИАМО - 7 сен. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском утром в понедельник задержали и отменили 25 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса и четыре отменили. В Шереметьеве отменили два рейса, один задержали. В аэропорту Домодедово задержано семь рейсов, еще шесть отменили.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов в подмосковном аэропорту Жуковский, два рейса задержали, один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение из-за сильного ветра в Москве будет действовать с 16 часов седьмого сентября до 16 часов девятого сентября. В Подмосковье – до шести часов девятого сентября.