РИАМО - 7 сен. В парках столицы расположено множество разных видовых точек и смотровых площадок, откуда открывается красивый вид на город и его достопримечательности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одна из самых известных парковых смотровых площадок расположена на крыше главного входа в Парк Горького на высоте 17 метров. Отсюда хорошо просматриваются Нескучный сад, Воробьевы горы, Шуховская башня», - говорится в сообщении.

По четвергам каждой третьей недели месяца на смотровую площадку можно попасть бесплатно. В остальные дни билеты продаются через музей.

Красивые снимки также можно сделать в парке музея-заповедника «Царицыно». Например, возле павильона «Миловида» XIX века, что стоит на берегу Верхнего Царицынского пруда рядом с Оперным домом. Кроме того, живописные виды открываются со смотровой площадки ландшафтного парка «Митино» и «Северное Тушино».

В центре Измайловского парка можно полюбоваться Круглым прудом, а с возвышенности в парке 50-летия Октября хорошо просматриваются Новые Олимпийские пруды. ​