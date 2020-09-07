РИАМО - 7 сен. Выставка работ молодых художников и дизайнеров Futurum Moscow, где они смогут презентовать свои работы, пройдет 3 октября в онлайн-формате, открыт прием заявок от участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На выставке дизайнеры покажут подиумные шоу и разные перфомансы. Эксперты, блогеры и представители СМИ также оценят арт-работы молодых художников и капсульные коллекции.
Представители креативной индустрии столицы могут компенсировать половину затраченных средств на участие в выставках и продвижение на отечественных маркетплейсах. Подробнее о предоставлении субсидий от правительства Москвы можно узнать на сайте cashback.moscow.business.
Заявку на участие в Futurum Moscow надо до 22 сентября оставить на официальном сайте мероприятия. Вопросы принимают по почте moscow@futurummoscow.ru. Участие бесплатное. Дизайнеры и бренды одежды должны вести работу не более пяти лет.
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