РИАМО - 7 сен. Выставка работ молодых художников и дизайнеров Futurum Moscow, где они смогут презентовать свои работы, пройдет 3 октября в онлайн-формате, открыт прием заявок от участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И, конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На выставке дизайнеры покажут подиумные шоу и разные перфомансы. Эксперты, блогеры и представители СМИ также оценят арт-работы молодых художников и капсульные коллекции.

Представители креативной индустрии столицы могут компенсировать половину затраченных средств на участие в выставках и продвижение на отечественных маркетплейсах. Подробнее о предоставлении субсидий от правительства Москвы можно узнать на сайте cashback.moscow.business.

Заявку на участие в Futurum Moscow надо до 22 сентября оставить на официальном сайте мероприятия. Вопросы принимают по почте moscow@futurummoscow.ru. Участие бесплатное. Дизайнеры и бренды одежды должны вести работу не более пяти лет.