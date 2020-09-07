РИАМО - 7 сен. Пятнадцать пакетов с мефедроном общим весом около десяти килограммов изъяли у автомобилиста в Орехово-Зуевском городском округе, наркотик был спрятан за внутренней обшивкой машины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители остановили иномарку под управлением 39-летнего жителя Татарстана в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

«При беседе с полицейскими мужчина не смог пояснить, куда направляется, вел себя подозрительно и сильно нервничал», - говорится в сообщении.

Из-за странного поведения мужчины оперативники решили осмотреть транспортное средство. Под обшивкой кузова с водительской стороны грузового отсека полицейские обнаружили и изъяли 15 пакетов с пазовыми застежками с кристаллическим веществом светлого цвета.

Было установлено, что содержимое свертков является мефедроном общим весом около 10 килограммов.

Мужчину заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело.