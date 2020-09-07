РИАМО - 7 сен. Для коммерческих целей в Центральном округе столицы выставили на торги 27 помещений, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сейчас на продажу в центре выставлены 27 нежилых помещений площадью от 11,1 до 2,5 тысячи квадратных метров. Приобрести их могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В ходе торгов цену 13 объектов определят на аукционах с повышением. Еще столько же объектов продадут после торгов с понижением цены до половины от заявленной суммы. Больше всего помещений, выставленных на торги, расположено в Басманном районе, Хамовниках и Пресненском районе столицы.

В 2020 году в ходе торгов продали 67 лотов в Центральном административном округе. Их общая площадь составила 7,7 тысячи квадратных метров. При этом 469 договоров купли-продажи недвижимости заключили в течение семи месяцев этого года, что вдвое превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

В среднем конкуренция на торгах за объекты в центре города составляет примерно семь участников на лот. Цена в ходе аукциона в среднем увеличивается на 28,4%. Ознакомиться со всеми объектами можно на инвестиционном портале города Москвы. ​