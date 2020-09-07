РИАМО - 7 сен. Представители бизнеса столицы получили финансовую поддержку в размере 1,3 миллиарда рублей, 5,4 тысячи городских компаний также намерены воспользоваться продлением заявочной кампании на получение поддержки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего к этому моменту выделены 1,3 миллиарда рублей по 858 обращениям от представителей бизнеса. Около 900 заявок на сумму 810 миллионов рублей сейчас находится на рассмотрении», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, 5,4 тысячи городских компаний также намерены воспользоваться продлением заявочной кампании. Срок ее окончания перенесен на 1 октября. Девять компаний получат свыше 19 миллионов рублей грантовой поддержки в размере 10% от выручки каждой компании. Максимально возможная сумма грантовой поддержки по исполненным контрактам за границей составляет 10 миллионов рублей.

Кроме того, субсидии в размере шести миллионов рублей предоставят 12 предприятиям на компенсацию затрат на реализацию продукции или интеллектуального труда за рубежом. Наибольший размер такой компенсации, которая может полностью покрыть затраты компании, составляет три миллиона рублей.

Субсидии для 20 компаний, работающих по франшизе, составят почти 14 миллионов рублей. Субсидии в размере около 1,2 миллиона рублей одобрены по четырем заявкам от субъектов малого и среднего бизнеса на компенсацию затрат на участие в выставках. Кроме того, на последних трех отраслевых комиссиях в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития одобрили 58 заявок на сумму около 44 миллионов рублей.