РИАМО - 7 сен. Власти Коломенского округа ожидают увеличения турпотока к концу 2020 года благодаря открытию новых музеев и экскурсионных программ, сообщил РИАМО заместитель главы округа Павел Родин.

По его словам, окружные музеи регулярно запускают новые программы, экскурсии и выставки. Недавно открылся пешеходный маршрут «Улица Зайцева и Москворецкая набережная».

«Прогулку можно начать в небольшом сквере у прясла Кремлевской стены, который находится неподалеку от автостанции «Старая Коломна». Он был реконструирован в 70-е годы прошлого и в нулевые годы нашего столетия и полностью преобразился в 2019-м. Здесь появились удобные лавочки, мощеные дорожки и необычное ландшафтное освещение», - сказал Родин.

Он уточнил, что новый маршрут является логическим продолжением туристических маршрутов «Коломенский Посад» и «Житная площадь».

Кроме того, в августе на Комсомольской улице в Коломне открылся музей «Дом сказки Лукоморье». Всех гостей приглашают в увлекательное путешествие в мир русских сказок.

«Вы узнаете, откуда появились сказки, каковы их глубинные корни. Экскурсия для детей проходит не в форме скучного урока, а в виде интересного захватывающего квеста по мотивам русских сказок. На данный момент музей работает по предварительной записи», - заключил Родин.

Познакомиться с другими туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие рассказывают слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога»: https://travel.riamo.ru/podkasty.