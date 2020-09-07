РИАМО - 7 сен. Утром в понедельник в корпусе 702 в Зеленограде произошел пожар, после ликвидации возгорания в квартире обнаружили трех погибших, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В понедельник в 05:06 в МЧС сообщили о пожаре в корпусе 702.

«Пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение квартиры на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. В 05:41 пожар локализован», - говорится в сообщении.

В 5:51 пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

Квартира была сильно захламлена. При проливке и разборке завалов были обнаружены трое погибших.