РИАМО - 7 сен. После снятия режима самоизоляции более 25 тысяч туристов посетили достопримечательности подмосковного Коломенского округа, наиболее интересен для путешественников Коломенский кремль, сообщил РИАМО заместитель главы округа Павел Родин.

По его словам, за первый квартал 2020 года объем туристского и экскурсионного потока составил 213,4 тысячи человек. При этом в Коломенском округе преобладает туризм «одного дня».

«Число однодневных посетителей - экскурсантов музеев, объектов показа и развлечения - составило 19,1 тысячи человек; число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, - 23,2 тысячи человек», - сказал Родин.

Он добавил, что одним из самых популярных мест в муниципалитете является историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль», с начала года его посетили более 21,3 тысячи человек.

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