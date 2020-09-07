РИАМО - 7 сен. В Москве скончались еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, за весь период в городе умерли 4905 пациентов с Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Специалисты советуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих при симптомах ОРВИ. В таком случае необходимо вызвать врача на дом.

В столице сняли почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом средства индивидуальной защиты нужно продолжать носить в общественных местах.

Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4891 человек с Covid-19.