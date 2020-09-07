РИАМО - 7 сен. В понедельник в Подмосковье и столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 22 - плюс 24, по области — плюс 19 - плюс 24 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра не превысит 7 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление достигнет отметки в 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 50%.

Такие погодные условия благоприятны для самочувствия большинства жителей Московского региона. В дневные часы температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 3-5 градусов.