РИАМО - 6 сен. В матче Лиги наций УЕФА российские футболисты обыграли сборную Венгрии со счетом 3:2, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Голы в ворота венгерской команды забили Антон Миранчук, Магомед Оздоев, Марио Фернандес. У соперников отличились Роланд Шаллаи, Неманья Николич.

В рамках матча судьи показали две желтые карточки - одну Роману Зобнину из сборной РФ, вторую Давиду Шигеру из команды Венгрии.

Игра прошла на стадионе «Ференц Пушкаш» (Венгрия, Будапешт). Судила матч команда арбитров из Италии.​