РИАМО - 6 сен. В Подмосковье на полигоне Головеньки завершилась тренировка спасательно-эвакуационной группы отдельного инженерно-саперного батальона Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В рамках тренировки танкисты отработали эвакуацию экипажей БМП-2 при преодолении водной преграды.

«По замыслу тренировки боевая машина пехоты БМП-2 входила в воду для преодоления водной преграды и получала условное повреждение. При обнаружении спасательно-эвакуационной группой условно поврежденной БМП-2 инженеры приступили к отработке задач на время», - говорится в сообщении.

Военнослужащие в течении 2 минут прибыли к поврежденной БМП-2 на плавающем транспортере среднем ПТС-2 и приступили к буксировке бронемашины. Экипаж был эвакуирован группой водолазов на десантной лодке.

Всего в комплексной тренировке приняло участие свыше 200 военнослужащих и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой дивизии.

Также танкисты прошли проверку профессиональных навыков на занятиях по вождению танков и БМП в условиях полного бездорожья. Он прошли маршрут длиной 10 километров с препятствиями: крутые подъемы и спуски, «грязевые ванны», колейные мосты и противотанковые рвы.