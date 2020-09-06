РИАМО - 6 сен. Аэроплан упал в районе деревни Бабенки в новой Москве, в результате инцидента пострадали два человека, сообщает ТАСС.

«В районе деревни Бабенки упал аэроплан, пострадали двое», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Он уточнил, что медики уже осматривают двоих пострадавших.

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве отметил, что по данному факту начата проверка. Пострадавших доставили в больницу.

Причины данного инцидента устанавливаются.​