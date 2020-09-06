РИАМО - 6 сен. Пожарные спасли одного человека из загоревшейся квартиры на 1-й Курьяновской улице в Москве, возгорание потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сигнал о пожаре по адресу: улица 1-я Курьяновская, дом 14, поступил в 19:05 в воскресенье.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из горящей квартиры на первом этаже двухэтажного жилого дома старой постройки спасен один человек и передан наряду скорой», - говорится в сообщении.

В квартире произошло загорание личных вещей и мебели на площади 4 квадратных метра. Пожар ликвидировали в 19:14.