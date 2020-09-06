РИАМО - 6 сен. Москвичам посоветовали подготавливаться для однодневных походов по природным территориям столицы, в частности, стоит обратить внимание на одежду и заряд телефона, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«Площадь некоторых природных территорий настолько велика, что там можно заблудиться. Специалисты «Мосприроды» просят заранее продумывать маршрут и готовиться даже к однодневным походам в лес за городом и по природным территориям Москвы», - говорится в сообщении.

При подготовке к походу следует уделить внимание одежде, ее нужно подбирать по погоде. Для того, чтобы защитить себя от клещей, следует надевать плотную, светлую одежду с воротником. Желательно предварительно обработать ее спреем от клещей. Брюки должны быть заправлены в носки, рукава — с манжетами или резинками. На голову нужно надеть головной убор, на ноги — резиновые сапоги или ботинки.

В поход необходимо собрать заряженный телефон, компас и карту местности, блокнот, карандаш, дождевик или зонт, яркие теплые вещи, лекарства, фотоаппарат, фонарик с запасными батарейками, свисток, часы, еду и воду.

Перед длительной прогулкой следует продумать и проложить маршрут на карте, предупредить родных, указать направление и время предполагаемого возвращения.

«На ООПТ запрещен сбор и заготовка всех видов растений и их частей, в том числе и грибов. Во время похода нужно соблюдать правила для сохранения природы: не сбивать грибы, не собирать ягоды, не ходить по тропе или дорожке, беречь лес от огня, не ловить насекомых, не беспокоить птиц, беречь живые деревья», - отмечается в материале.

Также следует держать собаку на поводке, не рвать цветы, соблюдать тишину, обходить муравейники, не забирать животных из леса, убирать за собой мусор, не трогать паутину, не кормить в теплое время года птиц и зверей.