РИАМО - 6 сен. В Шатуре расследуется уголовное по факту преступления, произошедшего накануне около одного из кафе, в рамках расследования дела задержан 40-летний местный житель, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 5 сентября около одного из кафе в Шатуре в ходе конфликта мужчина нанес трем оппонентам ножевые ранения. Двое пострадавших скончались. Следствие даст правовую оценку действиям нападавшего.

«К настоящему времени следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области устанавливают всю картину произошедших событий, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, изъяты записи с камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

По данному делу назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Еще проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.