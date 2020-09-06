РИАМО - 6 сен. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском вечером в воскресенье задержали и отменили 22 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса и четыре отменили. В Шереметьеве задержаны три рейса, отменили три. В аэропорту Домодедово задержано четыре рейса, еще два отменено.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, два рейса задержали, один отменили.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.