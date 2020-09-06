РИАМО - 6 сен. Машина сбила человека, который перебегал МКАД в неположенном месте, мужчина скончался на месте, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на 85-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги.

«Машина наехала на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, он погиб», — говорится в сообщении.

В результате ДТП движение транспорта по внутренней стороне затруднено на 5,5 километров. Детали происшествия в настоящий момент уточняются.