РИАМО - 6 сен. В столичных технопарках в настоящий момент трудятся порядка 60 тысяч человек, данная сфера продолжает активно развиваться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это инновационная среда. Я уже не говорю про такие проекты, как «Сколково» или технологическая долина МГУ и еще ряд таких проектов. Но в целом это огромные объемы, это огромный потенциал», — сказал Собянин в интервью на телеканале НТВ.

По словам градоначальника, именно столица создает продукт и предлагает его для реализации всей стране.

Он особо подчеркнул, что даже в тяжелый период пандемии коронавируса научное сообщество Москвы не останавливало разработки. К примеру, система компьютерного зрения для диагностики внебольничной пневмонии была впервые использована именно столичными врачами и инженерами.

Собянин отметил, что идет активное развитие Московского инновационного кластера — его партнерами уже стали компании из 73 регионов страны.

Также мэр добавил, что в креативной индустрии города к настоящему времени работают 500 тысяч человек.

Власти столицы активно поддерживают инновационные компании в области креатива, к примеру, они могут получить статус креативного парка. В свою очередь, это позволит им пользоваться льготами и субсидиями, предназначенными для производственных компаний.