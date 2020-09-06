РИАМО - 6 сен. В Волоколамске в воскресенье состоялся велозаезд серии Gran Fondo, он стал вторым в пятом сезоне соревнований, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Всем участникам на выбор были предложены несколько видов дистанции. Спортсмены стартовали на 30, 60 и 103 километра. У велосипедистов была возможность не только посоревноваться во времени проезда трассы, но и насладиться живописными местами Московской области», — говорится в сообщении.

Данный турнир построен так, чтобы сочетать соревновательный и досуговый аспекты.

Следующий старт серии велозаездов Gran Fondo, запланированный на 27 сентября в Рузе, станет последним в этом сезоне в Подмосковье.

«Сегодня у всех любителей велоспорта и активного отдыха в Московской области была очередная отличная возможность провести время со своим любимым досугом и в кругу единомышленников», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что для участников были созданы все условия, чтобы заезд получился не только интересным, но и безопасным: комфортная трасса, термометрия на старте и поэтапное заполнение стартового кластера.