РИАМО - 6 сен. Первая смена сборов для участников военно-патриотических организаций Московской области прошла с 30 августа по 3 сентября в Пушкинском городском округе, в ней приняли участие более 150 юных патриотов, сообщается на сайте Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Основным направлением сборов стало военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения Подмосковья. Участники сборов встретились с Героем России Виктором Романовым, кавалером трех орденов мужества полковником Виктором Вяткиным и заслуженным летчиком России Юрием Ресницким», — говорится в сообщении.

Всероссийский патриотический проект «Диалоги с Героями» дал ребятам уникальную возможность задать свои вопросы настоящим легендам истории нашего государства и получить на них исчерпывающие ответы.

В Московской области проект «Диалоги с Героями» реализуется при поддержке Главного управления социальных коммуникаций совместно с Московским областным региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ и региональным отделением всероссийского общественного движения «Юнармия».