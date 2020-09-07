РИАМО - 7 сен. С понедельника меняется режим функционирования туристических объектов Приокско-Террасного природного биосферного заповедника имени Заблоцкого, говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

В понедельник-пятницу экскурсионные группы для посещения экологического маршрута «Дорога к зубрам» будут формироваться в 11:00, 13:00 и 15:00. Высотная экологическая тропа «Сквозь листву» будет открыта для посетителей с 09:00 до 17:00.

«Экологический парк «Дерево-Дом» в будние дни закрыт», – уточняется в сообщении.

В выходные экскурсионные группы для посещения экомаршрута «Дорога к зубрам» будут формировать каждый час с 09:00 до 16:00. Высотная экологическая тропа «Сквозь листву» будет работать с 09:00 до 19:00. Экологический парк «Дерево-Дом» – с 09:00 до 19:00.

Зайти на центральную усадьбу заповедника посетители смогут ежедневно с 08:30 до 19:00.​