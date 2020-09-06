РИАМО - 6 сен. Пожарные потушили возгорание, которое произошло в одноэтажном строении на улице Егора Абакумова в столице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В 15:36 в воскресенье поступила информация о возгорании на улице Егора Абакумова, дом 4, Ярославский район.

«По прибытии было обнаружено загорание в одноэтажном отдельно стоящем строении. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших при возгорании в строении не поступало.