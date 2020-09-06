РИАМО - 6 сен. В результате столкновения легковушки и такси на Ленинском проспекте в Москве пострадала женщина, она госпитализирована, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На Ленинском проспекте в районе дома 61/1 днем в воскресенье произошло ДТП с участием двух машин.

«В аварии пострадала пассажирка такси, ее госпитализировали», — говорится в сообщении.

Обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент выясняются.