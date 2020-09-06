РИАМО - 6 сен. Новый цифровой проект — личный кабинет клиента «МособлЕИРЦ Онлайн», разработанный ПАО «Интер РАО» совместно с правительством Московской области, становится доступным для жителей всего Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного единого информационно-расчетного центра.

«Ежедневно МособлЕИРЦ обслуживает десятки тысяч человек — на очном приеме в клиентских офисах, через контактный центр, дает разъяснения по платежному документу. Теперь этот сложный механизм с помощью цифры принял новую форму. Создан не знающий аналогов, комплексный по наполнению, но простой в использовании сервис», — сказал генеральный директор ООО «МособлЕИРЦ» Олег Савельев.

По его словам, сервис дает возможность моментально убедиться в справедливости и точности расчетов, увидеть подробную детализацию по любой из услуг: объем потребления, тариф и норматив, задолженности, льготы и оплаты, правила и формулы, по которым произведены начисления.

«Это и есть та самая «умная платежка», которая позволяет быстро получать достоверную информацию, экономя время и ресурсы», — отметил он.

«МособлЕИРЦ Онлайн» — это мини-офис расчетного центра в компьютере или мобильном телефоне. Квитанцию за ЖКУ можно оплатить одним касанием без ввода реквизитов через Google Pay, АpplePay или QR-код. Внося показания приборов учета, можно видеть расход в литрах или киловаттах. Также появилась возможность внесения дробных показаний, без округления.

В кабинете можно оформить заявку на получение субсидии на оплату ЖКУ или подать заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области. Есть обратная связь с пользователями через личный кабинет и почту для отзывов otzivlk@mosobleirc.ru.

«Работаем над тем, чтобы детализация по услугам отражалась не только за текущий, но и за любой период, выбранный абонентом. Планируем интегрироваться с порталом госуслуг через систему ЕСИА. Будет добавляться и другой функционал. Сегодня наш дистанционный сервис начинает работать в Подольске и Реутове», — добавил Савельев.

В городском округе Подольск доступ в личный кабинет уже открылся для жителей многоквартирных домов, управляющими компаниями которых являются МУП «СЕЗ», МУЖРП-12, сейчас сервис становится доступен для жителей домов под управлением МУП «ДЕЗ».

В Реутове почти 40 тысяч жителей взамен локального личного кабинета получают возможность пользоваться новым современным сервисом и оплачивать ЖКУ без комиссии.