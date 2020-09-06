РИАМО - 6 сен. Среди посетителей Северного речного вокзала Москвы провели опрос, который показал, что все посетители довольны итогами реставрации, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«У гостей спрашивали, что им понравилось больше всего. Большинству понравилось здание вокзала. После реставрации ему вернули оригинальный вид — силуэт напоминает огромный двухпалубный корабль», — говорится в сообщении.

Часть опрошенных отметили интересные мероприятия в день открытия вокзала. Там танцы под духовую музыку продолжались до позднего вечера.

Часто горожане называли парк среди того, что больше всего понравилось. Посетители оценили исторические фонтаны и скульптуры.

«Одним из самых востребованных сервисов в день открытия стала стойка информации. Туда обратились больше 2 тысяч человек», — отметил представитель «Мосгортранса».

Северный речной вокзал и парк рядом с ним открыли в столице 5 сентября после проведенной реконструкции и благоустройства прилегающей территории. Здание вокзала является уникальным памятником архитектуры 30-х годов. Во время его реставрации удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера. Также там капитально отремонтировали все причалы.