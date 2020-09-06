РИАМО - 6 сен. Защититься от телефонных мошенников могут помочь виртуальный номер или программы, вычисляющие спамерские звонки, сообщает Nation News.

«Тема защиты персональных данных не нова. К сожалению, людям приходится оставлять свой телефон при регистрации на многих ресурсах. Например, заказать пиццу, не указав номер и имя, не получится. Естественно, мы не знаем, кем могут использоваться эти данные. Как минимум —​ рекламщиками, которые будут бесконечно звонить и донимать», — сказал интернет-эксперт Антон Меркуров.

Он уточнил, что защитить конфиденциальные данные можно с помощью виртуального номера, на который могут приходить СМС-оповещения, но для общих коммуникаций его использовать не стоит. Данный способ защиты требует от пользователей навыков и усилий, так что проще быть внимательным при указании личной информации.

По его словам, еще одним простым способом защиты могут стать программы, вычисляющие спам-звонки и вносящие эти номера в черный список.