РИАМО - 6 сен. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на предстоящий сезон, она готовится к Кубку России и собирается восстановить четверные прыжки, сообщает Газета.ru.

«Я ставлю задачи до декабря. Посмотрим, как все сложится. Сейчас невозможно сказать, что будет в будущем. Сейчас я думаю об этапах Кубка России и тестовых прокатах. К ним я и готовлюсь», — сказала Туктамышева в интервью изданию Golden Skate.

Фигуристка также сообщила, что собирается восстановить четверные прыжки.

Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Она является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года. Также девушка —​ серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года.