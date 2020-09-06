РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. На выставке-пристройстве в Москве, прошедешей 5 сентября, порядка 50 питомцев центра реабилитации бездомных животных «Юна» Подольска нашли хозяев, сообщается в группе «Юна-Фест 5 сентября 2020» в соцсети «ВКонтакте».

Центр реабилитации бездомных животных «Юна» Подольска 5 сентября провел выставку-пристройство животных в центре дизайна Artplay в Москве. В ней приняли участие более 100 животных, ищущих дом.

«В ходе «Юна-Феста» 46 хвостиков нашли любящих родителей! Гаечка, Жизель, Зум, Кертис, Лекси, Марго, Матвей, Пицца, Томик, Фуся и другие. Хотим поблагодарить наших волонтеров и партнеров, которые всегда с большим энтузиазмом помогают и поддерживают нас! Всем нашим гостям, звездам и помощникам в репостах», - говорится в сообщении.