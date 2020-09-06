РИАМО - 6 сен. В одноэтажном строении на северо-востоке столицы произошло возгорание, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Происходит загорание в одноэтажном строении по адресу: улица Егора Абакумова дом 4. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке и тушению пожара», — говорится в сообщении.

На данный момент сведений о пострадавших при пожаре не поступало. Дальнейшая информация по инциденту уточняется.