РИАМО - 6 сен. В этом году в Московской области экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес», мероприятия акции пройдут с 7 по 30 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Посадки проведут на землях муниципальных образований и лесного фонда. В муниципалитетах выделено 750 участков, на которых высадят порядка 34 тысяч деревьев и кустарников. На землях лесного фонда организуют 37 площадок общей площадью 82 гектара, где появится около 300 тысяч сеянцев сосны и ели», — говорится в сообщении.

Посадки будут проводить работники лесничеств и сотрудники администраций муниципалитетов. К акции «Сохраним лес» с соблюдением необходимых мер безопасности также смогут присоединиться жители и волонтеры.

«Поскольку мы не организовываем массовые мероприятия, граждане могут на геопортале Подмосковья (rgis.mosreg.ru) выбрать удобную для посещения площадку, созвониться с ответственным за выбранный участок, и заявить о желании принять участие», — отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Ознакомиться с точками высадки можно также на официальном сайте всероссийской акции «Сохраним лес».

По традиции областной комитет лесного хозяйства проведет фотоконкурс в соцсети Instagram. Вся информация о правилах участия и сроках будет размещена на официальной страничке комитета @mosoblcomles в первый день акции — 7 сентября.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке Всероссийского общества охраны природы, министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

В 2019 году в акции участвовали 3 миллиона человек из 80 субъектов страны, которые высадили свыше 35 миллионов деревьев. В этом году планируется преодолеть отметку в 40 миллионов деревьев.