РИАМО - 6 сен. В столице и Подмосковье с 7 по 9 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра в Москве будет действовать с 15:00 7 сентября до 15:00 9 сентября, в Подмосковье – с 01:00 7 сентября до 01:00 9 сентября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей Центрального федерального округа.

В ночь на 7 сентября в Московском регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода. На западе Подмосковья ожидается кратковременный дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура будет плюс 12-14 градусов.

Денем 7 сентября столбики термометров поднимутся до плюс 23-25 градусов. Будет облачно, местами прогнозируется дождь. Порывистый ветер сохранится с ночи.

Восьмого сентября в регионе прогнозируется облачная погода с дождем, температура будет плюс 17-19 градусов. Ветер усилится порывами до 17 метров в секунду.

Облачная погода с дождем ожидается и 9 сентября, столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов. Ветер еще усилится, его порывы будут достигать 18 метров в секунду.