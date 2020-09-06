РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 сен. В подмосковном Дзержинском в День города открыли сквер имени Пушкина после реконструкции, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава городского округа Людмила Иванова.

Пятого сентября в Дзержинском отметили день города.

«Танцевали вальс, играл губернаторский оркестр Московского губернского театра. Так мы открыли сквер имени Пушкина после реконструкции», - написала Иванова.

Она добавила,что новое общественное пространство – подарок ко Дню города. Новые пешеходные дорожки, шикарный газон, фонари, гранитные плиты, новые лестницы и лавочки, качели – так выглядит современный сквер имени Пушкина.

Иванова уточнила, что в сквере еще будут проводить работы, но он больше не будет закрыт. 13 сентября здесь планируют провести Пушкинские чтения.