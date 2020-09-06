РИАМО - 6 сен. Москва в честь 873-летия получает все новые видеопоздравления, столицу поздравили популярные артисты, интеллектуалы, предприниматели, спортсмены, представители разных профессий и сфер деятельности, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В эти выходные Москва празднует свой 873-й день рождения.

«День рождения для любого человека – всегда праздник. А когда день рождения города – это праздник всех людей этого города, тем более такого, как Москва!» – отметил заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

Эколог парка «Сокольники» Александра Лавренко в своем поздравлении отметил, что в городе активно развивается инфраструктура: устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора, проводится большое количество просветительских мероприятий по экотеме, парки становятся комфортнее, а также доступнее для жителей.

«Москва только молодеет и будет молодеть всегда!» - подчеркнул знаменитый знаток клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» и «Бриллиантовой совы» Борис Левин.

Основатель компании «Вита Медикал Системс» Павел Федоров поблагодарил столицу за поддержку инновационного бизнеса.

«Каждый раз, возвращаясь домой из поездки, я чувствую, какая Москва молодая и современная. Москва очень изменилась за последние десять лет, и я хочу ей пожелать прежде всего сохранять текущие темпы развития», - добавил Федоров.

Альпинист, каскадер и хайлайнер Геннадий Скрипко подчеркнул, что в мегаполисе продвигают новые и интересные виды спорта. Он также пожелал городу всегда быть на высоте.