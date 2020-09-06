РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. К первому этапу развития и благоустройства парка Талалихина в Подольске приступят в 2021 году, на эти работы было выделено около 200 миллионов рублей, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

В воскресенье в парке имени Талалихина Пестов встретился с горожанами по вопросам развития и благоустройства территории парка. Он представил разработанный проект и рассказал о запланированных работах, которые будут проводиться в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».

«Каждое мероприятие начинается с мечты, которая в дальнейшем выражается строительным проектом. Так, группа проектировщиков работала над созданием концепции развития парка имени Талалихина в округе. Этот проект рассчитан на несколько лет. Поскольку больше всего жителей говорили об отсутствии набережной, мест отдыха у воды и состоянии танцевальной веранды, то в первый этап благоустройства вошли именно эти направления», - сказал Пестов.

По его словам, в следующем году на реализацию данного этапа благоустройства направят порядка 200 миллионов рублей.

Он отметил, что в рамках первого этапа работ будет выполнено благоустройство пространства у воды и реконструирована танцевальная веранда. В частности, появится террасная набережная шириной от 3 до 10 метров.

Глава городского округа добавил, что реализация полного проекта оценивается в более чем 900 миллионов рублей. Все этапы благоустройства и развития парка будут выполнены в течение 3-4 лет.

В парке появятся семь детских площадок, большая велодорожка, места для прогулок, занятий спортом и многое другое. Планируется построить фонтаны, установить новые интересные архитектурные формы.

«К велодорожкам приступят в рамках второго этапа - в 2022 году. Появится площадка для выгула собак, на танцевальной веранде будут места для отдыха. В ходе четвертого этапа появится «Голландская деревня», - заключил Пестов.