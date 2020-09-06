РИАМО - 6 сен. В Москве и Московской области погода начнет ухудшаться со вторника, ожидается усиление ветра и дожди, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, понедельник будет самым теплым днем предстоящей недели. Будет облачно, при этом осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от плюс 12 до 15 градусов в Москве, а в Московской области — от 11 до 16 градусов тепла. Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла, а в области — плюс 21-26 градусов.

«Во вторник погода будет облачная с прояснениями, пройдут дожди, также существенно похолодает. Ночью в Москве — от 14 до 16 градусов тепла, в области — от 12 до 17 градусов. Днем температура в столице будет от плюс 15 до 17 градусов, а в Подмосковье — от 13 до 18 градусов. Усилится ветер, его скорость составит 5-10 метров секунду», — сказал Леус.

В среду будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Порывистый западный ветер разовьет скорость от 6 до 11 метров в секунду. В Москве ночью — от 11 до 12 градусов тепла, а днем — от плюс 8 до 13 градусов. В Московской области температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, а днем — от 14 до 19 градусов.

«В четверг придет новая холодная волна. Погода облачная, временами пройдут дожди. В столице ночью от 7 до 11 градусов тепла, а в области — от 7 до 12 градусов. Днем в городе будет от 14 до 16 градусов, по Подмосковью — от 12 до 17 градусов тепла», — добавил синоптик.

Он добавил, что в последний рабочий день недели дожди прекратятся. Погода будет облачная с прояснениями, по-прежнему прогнозируется ветер.

Ночью в столице будет от 8 до 10 градусов тепла, а днем — от 15 до 17 градусов. В Подмосковье температура будет колебаться ночью от 6 до 11 градусов тепла, в дневные часы — от 13 до 18 градусов.