РИАМО - 6 сен. В Москве на базе станции метрополитена «Нижегородская» в настоящий момент создается крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это крупнейший вокзал и транспортный узел, <…> не только Москвы, но и всей России и всей Европы. <…> Правда, он пока еще не в полную силу работает, потому что здесь еще будет достроена Большая кольцевая линия метро, ее отрезок уже построен, она будет дополнительный пассажиропоток давать», — сказал Собянин в интервью на телеканале НТВ.

В состав ТПУ на текущий момент входят станция метро «Нижегородская», одноименная станция МЦК, а также остановки городского наземного транспорта. «Нижегородская» будет интегрирована в инфраструктуру будущего четвертого Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский».

По словам мэра, когда транспортный узел будет полностью запущен в работу, будут доступны пересадки на метро, Московское центральное кольцо, железную дорогу и другие виды общественного транспорта.