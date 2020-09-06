РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. Глава Подольска Николай Пестов в воскресенье торжественно открыл мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны и культурному деятелю округа Петру Солнцеву, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Мемориальную доску установили на Доме культуры имени Лепсе, где Солнцев начинал свою карьеру после Великой Отечественной войны. Он был актером, театральным деятелем, заведующим отделом культуры исполкома Подольского горсовета в 1966-1982 годах. Торжественное открытие прошло в сквере у ДК.

«Уважаемые подольчане, к этому событию мы шли достаточно долго и очень хотелось, чтобы мемориальная доска была необычной, за что огромное спасибо скульптору Андрею Плиеву. Безусловно, Солнцев — это целая эпоха в развитии культуры нашего города. Разносторонний, глубокий, мудрый, с тонким чувством юмора человек», - сказал Пестов.

В рамках торжественной части, глава округа совместно с директором КПЦ «Дубровицы» Александром Дюбановым открыли мемориальную доску и почтили память минутой молчания. В конце церемонии участники возложили цветы.