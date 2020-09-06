РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. На стадионе «Балятино» в подмосковных Люберцах в воскресенье стартовал финал открытого летнего кубка по футболу, передает корреспондент «РИАМО».

«Каждый год мы проводим по два больших соревнования по всем возрастным группам — первенство и кубок. В этом году из-за пандемии будет только кубок», — сообщил журналистам президент федерации округа по футболу Николай Богач.

Он добавил, что в воскресном матче играют ФК «Малаховка» и ФК «Урожай» поселка Томилино. Победитель матча станет обладателем кубка городского округа Люберцы сезона 2020 года.

Перед матчем наградили детскую футбольную команду «Балятино» и вручили им новую игровую форму.

«С каждым годом мы все больше вкладываем в футбол. Поле стадиона «Балятино», например, одно из лучших в Московской области. Желаю всем удачи», — добавил замглавы администрации округа Андрей Сыров.