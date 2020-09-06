РИАМО - 6 сен. В 2021 году в районе Северного речного вокзала запланировано открытие проката велосипедов и самокатов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В первый день парк Северного речного вокзала оказался настолько популярен, что смело можно говорить о развитии его инфраструктуры. Уже в следующем году планируем открыть здесь прокат велосипедов и самокатов, чтобы все желающие могли насладиться поездкой по красивейшим местам парка», — говорится в сообщении.

Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк открылись для посетителей в субботу, 5 сентября после масштабной реконструкции и благоустройства прилегающей территории.

Здание Северного речного вокзала является уникальным памятником архитектуры 30-х годов. Во время его реставрации удалось сохранить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера. Капитально отремонтировали все 17 причалов вокзала.

В работах участвовали порядка 400 архитекторов-реставраторов со всей России, а на строительстве трудились почти 800 рабочих.

Обновленный вокзал и парк с момента открытия уже посетили более 6 тысяч человек. Накануне от причала вокзала отчалил первый корабль — теплоход «Мустай Карим».