РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 сен. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Красногорска проконтролируют соблюдение водителями режима труда и отдыха в период с 7 по 13 сентября, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

«Госавтоинспекция в целях снижения аварийности с участием пассажирского и грузового транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами в период с 7 по 13 сентября 2020 года проводит профилактический рейд «Тахограф», — говорится в сообщении.

Поясняется, что в соответствии со статьей 11.23 КоАП РФ за управление транспортным средством без тахографа в случае, когда его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством РФ, либо с нарушением установленных нормативными правовыми актами требований к использованию тахографов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Выпуск на линию транспортного средства с аналогичными нарушениями влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За нарушение режима труда и отдыха водителей, установленного нормативными правовыми актами РФ, предусмотрен административный штраф на водителей в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

«В период проведения рейда экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД будут проверять соблюдение требований законодательства водителями вышеуказанной категории транспортных средств. Особое внимание будет обращено на соблюдение режима труда и отдыха водителями», — добавляется в материале.

Время управления транспортным средством не должно превышать девять часов за смену, а междусменный отдых должен быть не менее 12 часов.

«Информация о выявленных нарушениях режима труда и отдыха водителей, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями направляется в инспекцию по труду», — заключается в материале.