РИАМО - 6 сен. Реставраторы восстанавливали павильоны ВДНХ по историческим чертежам прошлого века, активные работы по реставрации объектов на территории выставки продолжаются, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К юбилею, который выставка отмечала в 2019 году, реставраторы восстановили центральную часть арки главного входа. По чертежам 50-х годов воссоздали цветочный партер, провели работы на 14 фонтанах, расположенных на Центральной аллее, отреставрировали фонтан «Золотой колос», а также «Каменный цветок» и «Дружба народов», — говорится в сообщении.

Кроме того, были отреставрированы семь павильонов, которые являются объектами культурного наследия.

На павильоне «Здравоохранения» восстановили и синий цвет ниши и орнамент с изображением фруктов, в центре которого расположен гранат. Также очистили облицовку фасада и сделали архитектурную подсветку.

Восстановление павильона «Космос» началось в 2017 году. Реставраторы укрепили фундамент и стеклянную крышу, стены окрасили в кремовый цвет, а под куполом установили люстру. Также отреставрировали металлические гербы 15 советских республик, скульптуры тракториста и комбайнерки, а также гипсовые рельефы с символикой различных отраслей.

Реставрации подвергся и павильон «Земледелие»: восстановили фасад, арку «Изобилие», ротонду со скульптурой «Пшеничный сноп» и витраж «Переяславская рада».

Первый этап реставрация павильона «Республика Беларусь» начался в 2007 году, а второй — в 2016. Теперь в павильоне соглашению расположен торгово-выставочный центр республики.

Также на ВДНХ отреставрировали павильоны «Охрана природы», «Дом культуры» и павильон «Атомная энергия».