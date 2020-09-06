РИАМО - 6 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан фильтровать «поток слухов», связанных с якобы новыми карантинными ограничениями из-за второй волны коронавируса.

«Нас всегда чем-то пугают. <…> Просто надо <…> фильтровать этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью. Возникнет <…> критическая ситуация — будем на нее реагировать», — сказал Собянин в интервью на телеканале НТВ.

Мэр призвал москвичей быть более оптимистичными и «заранее не закапывать себя».

В Москве за минувшие сутки выявили 620 случаев коронавируса, что является самым низким числом случаев за две недели.

С начала пандемии в столице зафиксировано 266 357 случаев заболевания. Выздоровели после курса лечения 221 370 пациентов, умер 4891 человек.

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Текстовая трансляция

6 СЕНТЯБРЯ

- Самое низкое число случаев коронавируса зафиксировали в Москве за две недели. Среднесуточный темп прироста новых случаев за этот период составил 0,25%.

- За сутки в России зарегистрировали 5 195 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 167 больных. В Москве - 620.

- 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4891 человек с Covid-19.

- 963 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370.