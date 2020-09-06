РИАМО - 6 сен. Бразильский спортсмен Мичел Перейра «задушил» российского бойца Зелима Имадаева на турнире UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе, сообщает Газета.ru.
Противостояние стало одним из самых ожидаемых на турнире. Опытный бразилец значительно перебил Имадаева в стойке и в целом выглядел предпочтительнее.
«В концовке третьего раунда лицо Зелима было рассечено, а за считанные секунды до гонга Имадаев оказался в партере благодаря удачному слэму Перейры и попал под удушающий прием», — говорится в сообщении.
После этого судья остановил бой и присудил бразильскому спортсмену победу.
Для чеченского бойца это третье поражение в UFC подряд. При этом Перейра прервал серию из двух поражений.
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