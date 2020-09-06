РИАМО - 6 сен. Бразильский спортсмен Мичел Перейра «задушил»​ российского бойца Зелима Имадаева на турнире UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе, сообщает Газета.ru.

Противостояние стало одним из самых ожидаемых на турнире. Опытный бразилец значительно перебил Имадаева в стойке и в целом выглядел предпочтительнее.

«В концовке третьего раунда лицо Зелима было рассечено, а за считанные секунды до гонга Имадаев оказался в партере благодаря удачному слэму Перейры и попал под удушающий прием», — говорится в сообщении.

После этого судья остановил бой и присудил бразильскому спортсмену победу.

Для чеченского бойца это третье поражение в UFC подряд. При этом Перейра прервал серию из двух поражений.​