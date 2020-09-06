РИАМО - 6 сен. В Московской области до 7 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за высокой пожарной опасности погоды в Подмосковье будет действовать до 08:00 7 сентября. Местами в городских округах Кашира и Шатура объявлен четвертый класс пожарной опасности.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Белгородской областей Центрального федерального округа.

На территории Курской и Воронежской областей объявили следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности.

В воскресенье в Московском регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет в районе плюс 23-25 градусов. Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на 7 сентября прогнозируется облачная с прояснениями погода. На западе Подмосковья ожидается кратковременный дождь. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура будет плюс 12-14 градусов.

Днем 7 сентября столбики термометров поднимутся до плюс 23-25 градусов. Будет облачно, местами прогнозируется дождь. Порывистый ветер сохранится с ночи.